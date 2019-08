Σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Οι αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ενώ η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ινδονησίας κάλεσε πριν από λίγο τους κατοίκους της επαρχίας Μπαντέν στη νήσο Ιάβα να εκκενώσουν «άμεσα την περιοχή» και να μεταβούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Σύμφωνα με το USGS, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 227 χιλιομέτρων από την πόλη Τελούκ Μπετούνγκ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 59 χιλιόμετρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

