Ρατσιστική επίθεση εναντίον ενός μαύρου βουλευτή εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ λέγοντάς του, μεταξύ άλλων να καθαρίσει την «αηδιαστική, γεμάτη από αρουραίους και τρωκτικά» περιοχή του.



Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε το Σάββατο λεκτικά εναντίον ενός επιφανούς Αφρο-Αμερικανού επικριτή του, αποκαλώντας τον «στυγνό νταή», ο οποίος θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να καθαρίσει την «αηδιαστική, γεμάτη από αρουραίους και τρωκτικά» περιφέρειά του της Βαλτιμόρης, παρά να ασκεί κριτική στο έργο των μεταναστευτικών υπηρεσιών στα σύνορα με το Μεξικό.

Στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικανού μπήκε ο βουλευτής Ελάιτζα Κάμινγκς, ο Δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος αποκάλεσε τον μεγιστάνα ρατσιστή επικρίνοντας δριμύτατα τη μεταναστευτική πολιτική του.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι απάντησε στον Τραμπ χαρακτηρίζοντας τον Κάμινγκς πρωταθλητή των ατομικών δικαιωμάτων και της οικονομικής δικαιοσύνης, προσθέτοντας σε ένα tweet: «Όλοι μας απορρίπτουμε τις ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον του και στηρίζουμε την ακλόνητη ηγεσία του».

Την Πέμπτη, η επιτροπή υπερψήφισε με 23 ψήφους υπέρ και 16 κατά να επιτρέπεται στον Κάμινγκς να εκδίδει κλητεύσεις προς αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, περιλαμβανομένων της κόρης του δισεκατομμυριούχου Ιβάνκας Τραμπ και τον γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε ένα tweet, ο Αμερικανός πρόεδρος κατακεραύνωσε τον Κάμινγκς με αφορμή την κριτική του για την πολιτική της κυβέρνησής του στη μεξικανική μεθόριο. «Ο βουλευτής Ελάιτζα Κάμινγκς υπήρξε ένας στυγνός νταής, που φώναζε και ούρλιαζε εναντίον των υπέροχων ανδρών και γυναικών της Συνοριοφυλακής σχετικά με τις συνθήκες στα Νότια Σύνορα, όταν στην πραγματικότητα η περιφέρειά του της Βαλτιμόρης είναι ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ και πιο επικίνδυνη. Η περιφέρειά του θεωρείται η Χειρότερη στις ΗΠΑ...» έγραψε ο Τραμπ.

Rep, Elijah Cummings has been a brutal bully, shouting and screaming at the great men & women of Border Patrol about conditions at the Southern Border, when actually his Baltimore district is FAR WORSE and more dangerous. His district is considered the Worst in the USA...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

«Τα Σύνορα είναι καθαρά, αποτελεσματικά και καλά οργανωμένα, απλά γεμάτα κόσμο. Η Περιφέρεια του Κάμινγκς είναι αηδιαστική, ένα χάος γεμάτο από αρουραίους και τρωκτικά. Εάν περνούσε περισσότερο χρόνο στη Βαλτιμόρη, ίσως να μπορούσε να βοηθήσει στο να καθαριστεί αυτό το πολύ επικίνδυνο και σιχαμερό μέρος» συμπλήρωσε.

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Σε ένα τρίτο tweet, o Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε γιατί δαπανώνται τόσα χρήματα στην περιφέρεια του Κάμινγκς, «αφού θεωρείται η χειρότερα διοικούμενη και επικινδυνότερη στις ΗΠΑ».

«Κανένα ανθρώπινο ον δεν θα ήθελε να μείνει εκεί. Πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα; Πόσα έχουν κλαπεί; Ερευνήστε αυτήν τη διαφθορά αμέσως» γράφει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Why is so much money sent to the Elijah Cummings district when it is considered the worst run and most dangerous anywhere in the United States. No human being would want to live there. Where is all this money going? How much is stolen? Investigate this corrupt mess immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Ο Κάμινγκς απάντησε στον Τραμπ στο Twitter: «Κύριε Πρόεδρε, πηγαίνω καθημερινά στο σπίτι μου στην περιφέρειά μου. Κάθε πρωί, ξυπνώ και πηγαίνω να δώσω μάχη για τους γείτονές μου. Αποτελεί συνταγματική υποχρέωσή μου να εποπτεύω το εκτελεστικό σώμα. Όμως, είναι ηθικό καθήκον μου να δίνω μάχη για τους ψηφοφόρους μου» υπογράμμισε.