Η Τουρκία πανηγυρίζει την τουρκική κληρονομιά του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, με τους πολιτικούς και τα ΜΜΕ να προεξοφλούν ότι ο «απόγονος των Οθωμανών» θα ενισχύσει τους δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου είναι ο δισέγγονος του τελευταίου υπουργού Εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Αλί Κεμάλ και το γεγονός αυτό είναι πηγή υπερηφάνειας για πολλούς Τούρκους.Παρά τις κάποιες υποτιμητικές παρατηρήσεις του για τη Τουρκία, στις οποίες περιλαμβάνεται ένα σατιρικό ποίημα για τον Ερντογάν και οι δηλώσεις του 2016 σύμφωνα με τις οποίες η Βρετανία θα έπρεπε να προβάλει βέτο στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τουρκικά Μέσα αποκαλούν τρυφερά τον Τζόνσον «Μπόρις ο Τούρκος».

Boris Johnson is the great-grandson of the Ottoman interior minister and journalist Ali Kemal, who was killed after being lynched by a mob during the Turkish War of Independence. pic.twitter.com/559P0KHmDU