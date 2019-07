Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ευρώπη από το κύμα καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο σε πολλές χώρες.

Οι ήδη υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να αυξάνονται την Τετάρτη στη δυτική Ευρώπη όπου το νέο κύμα καύσωνα ώθησε κάποιες κυβερνήσεις να εκδώσουν προειδοποιήσεις, με τα χειρότερα να αναμένονται αύριο Πέμπτη σε πολλές χώρες. Αναλυτικότερα, στη Γαλλία, σχεδόν το σύνολο της χώρας έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για τον καύσωνα. Ο υδράργυρος θα φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας προτού αυξηθεί και πάλι λίγο την Πέμπτη.

With much of the continent being swept in a torrid heat wave, people are looking forward to a respite from the heat. But with the temperatures rising up to 44.3 degrees Celsius in France’s southern Vaucluse region, the picture is far from being rosy. https://t.co/D0T2UvZyLk