Ποινές φυλάκισης επέβαλε δικαστήριο της Βρετανίας σε μέλη συμμορίας του μεγαλύτερου κυκλώματος δουλείας που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα με τουλάχιστον 400 θύματα.

Έπειθαν τα θύματά τους να έρθουν από την Πολωνία δελεάζοντάς τα με μια καλοπληρωμένη θέση εργασίας: τα μέλη της συμμορίας που ηγείτο του μεγαλύτερου ποτέ κυκλώματος σύγχρονης δουλείας στη Βρετανία καταδικάστηκαν σήμερα σε ποινές κάθειρξης από 3 έως 11 χρόνια.«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση δουλείας που έχει ποτέ καταγραφεί στη Βρετανία» έγραψε στο Twitter η αστυνομία του Ουέστ Μίντλαντς, μιας περιοχής στην κεντρική Αγγλία την οποία λυμαινόταν η συμμορία, με τουλάχιστον 400 θύματα.

Το ένα από τα μέλη «κυκλοφορούσε με μια Μπέντλεϊ», την ώρα που τα θύματά του έπρεπε «να εργαστούν για ένα κομμάτι ψωμί σε κέντρα ανακύκλωσης» ή σε «αγροκτήματα», σημειώνουν οι αστυνομικές αρχές. Τρία μέλη του δικτύου καταδικάστηκαν σήμερα σε τρία χρόνια, εξίμισι χρόνια και ένδεκα χρόνια κάθειρξης από το δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ. Έπειτα από μια πρώτη δίκη τον Φεβρουάριο, άλλα πέντε μέλη του κυκλώματος καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης μεταξύ 4 και 11 ετών.

