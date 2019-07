Την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος του Κογκρέσου στην Ινδία, ανακοίνωσε ο Ραούλ Γκάντι την Τετάρτη.

Ειδικότερα, ο Ραούλ Γκάντι, ο κληρονόμος της μεγάλης ινδικής πολιτικής δυναστείας των Νεχρού-Γκάντι, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την προεδρία του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου μετά τη μεγάλη εκλογική ήττα που υπέστη από τους εθνικιστές ινδουιστές του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. «Ως πρόεδρος του κόμματος του Κογκρέσου, είμαι υπεύθυνος για την ήττα στις εκλογές του 2019. Η ανάληψη των ευθυνών είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική άνοδο του κόμματός μας. Γι' αυτόν τον λόγο παραιτήθηκα από τη θέση του προέδρου του Κογκρέσου», ανακοίνωσε ο Ραούλ Γκάντι με επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

It is an honour for me to serve the Congress Party, whose values and ideals have served as the lifeblood of our beautiful nation.



I owe the country and my organisation a debt of tremendous gratitude and love.



Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/WWGYt5YG4V