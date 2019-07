Κηδεύτηκαν ο Όσκαρ Αλμπέρτο Μαρτίνες και η μικρή του κόρη Άντζι Βαλέρια, που πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να περάσουν κολυμπώντας τον Ρίο Μπράβο για να φτάσουν στο «αμερικανικό όνειρο».



Η κηδεία τους τελέστηκε τη Δευτέρα στο νεκροταφείο μιας φτωχής συνοικίας της πρωτεύουσας του Ελ Σαλβαδόρ.Περίπου 300 άνθρωποι, κυρίως συγγενείς και φίλοι, αρκετοί από τους οποίους έψαλαν ύμνους και κράταγαν λουλούδινα στεφάνια, παρέστησαν στην ιδιωτική τελετή, στο νεκροταφείο Λα Μπερμπέχα, στο νότιο τμήμα του Σαν Σαλβαδόρ.

Τα πτώματα του πατέρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 25 ετών, και της κόρης του, που δεν είχε ακόμη κλείσει τα δύο της χρόνια, επαναπατρίστηκαν από το Μεξικό την Κυριακή οδικώς. Η χήρα και μητέρα του κοριτσιού, η Τάνια Άβαλος, 21 ετών, επέστρεψε την Παρασκευή. Η νέα συνόδευε τον σύζυγό της και την κόρη τους, αλλά επέζησε, αφού την 23η Ιουνίου δεν έπεσε στα νερά του ποταμού για να προσπαθήσει να φθάσει κολυμπώντας στην άλλη όχθη, στο έδαφος των ΗΠΑ.

Η σπαρακτική φωτογραφία του άνδρα και της κόρης του, με τα πρόσωπα βυθισμένα στο νερό στην ακροποταμιά, με το χέρι της ακόμα τυλιγμένο στον λαιμό του, προκάλεσε συναισθηματικές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο, σόκαρε κι επανέφερε στο επίκεντρο της προσοχής τις τραγωδίες της μετανάστευσης.

Εκατοντάδες πολίτες του Ελ Σαλβαδόρ, που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να σωθούν από την φτώχεια και τη βία των συμμοριών, έχουν χάσει τη ζωή τους κατά μήκος των 3.000 χιλιομέτρων που τους χωρίζουν από το όνειρο μιας καλύτερης ζωής.

Το 1980, 13 μετανάστες από το Ελ Σαλβαδόρ πέθαναν προσπαθώντας να περάσουν την έρημο της Αριζόνας. Τον Αύγουστο του 2010, άλλοι 72 σφαγιάστηκαν από μέλη της μεξικανικής συμμορίας Λος Σέτας στο Σαν Φερνάντο (βορειοανατολικό Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ).

«Η μεταναστευτική ροή δημιουργείται από την απελπισία, από την ανεργία, από την κοινωνική βία. Η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει ότι (το Ελ Σαλβαδόρ) δεν θα βιώσει κι άλλες ιστορίες θανάτων» όπως αυτοί του νεαρού πατέρα και της κόρης του, έκρινε ο Ουιλφρέδο Μεδράνο, στέλεχος μη κυβερνητικής οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μετατρέψει την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης σε κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής του, απειλεί να επιβάλλει τιμωρητικούς δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα μεξικανικής προέλευσης εάν η κυβέρνηση του Μεξικού δεν ανακόψει άμεσα τις μεταναστευτικές ροές από την κεντρική Αμερική.

'They fled our country. It is our fault': El Salvador president takes responsibility for Rio Grande drowning deaths of father and daughter as heartbreaking pictures emerge of their funeral service

