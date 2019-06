Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο με νεκρούς και αγκαλιασμένους έναν πατέρα με την μικρή κόρη του, που πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να περάσουν από το Μεξικό στις ΗΠΑ.

Η φωτογραφία δείχνει τον 26χρονο Όσκαρ Αλμπέρτο Μαρτίνεζ Ραμίρεζ με την μόλις 2 ετών κόρη του Βαλέρια μπρούμυτα, με το χεράκι του μικρού κοριτσιού ακόμη περασμένο στο λαιμό του πατέρα της, να κείτονται νεκροί στις όχθες του ποταμού Ρίο Γκράντε, που βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Τα πτώματα του πατέρα και της μικρής του κόρης βρέθηκαν τη Δευτέρα στα περίχωρα της Ματαμόρος, στην μεξικανική πολιτεία Ταμαουλίπας, αναφέρεται σε έκθεση της μεξικανικής δικαιοσύνης στην οποία είχε πρόσβαση το AFP.

