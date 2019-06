Την προσωπική του κούπα-θερμός έφερε στο δείπνο της πρώτης ημέρας της Συνόδου της G20 ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.



Φοβάται άραγε ότι θα τον δηλητηριάσουν ή απλά πρόκειται για μια ιδιοτροπία ενός λάτρη του τσαγιού; Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έφερε τη δική του κούπα σήμερα στο δείπνο, με το οποίο έκλεισε η πρώτη ημέρα της Συνόδου της G20, προκαλώντας την απορία των χρηστών του Διαδικτύου, σε βαθμό τέτοιο που αντέδρασε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου.

Στο δείπνο των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, με το οποίο έκλεισε η πρώτη ημέρα της Συνόδου των 20 ισχυρότερων βιομηχανιών του πλανήτη, ο Ρώσος πρόεδρος απαθανατίστηκε ενώ έπινε από τη δική του κούπα, μια λευκή ισοθερμική, την ώρα που οι ομόλογοί του, που κάθονταν κοντά του, κρατούσαν κλασικότερα ποτήρια.

At #G20 summit in #Osaka, #Japan, #Russia’s President #Putin was seen drinking from his own protected cup - while other world leaders drank from glasses provided by the hosts.



Is Putin afraid of being poisoned?... pic.twitter.com/HTbOhrYeoH