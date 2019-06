Η 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ τιμήθηκε με το βραβείο Πρεσβευτή Συνείδησης της Διεθνούς Αμνηστίας για το παγκόσμιο κίνημα «Fridays for Future».

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία κινητοποίησε εκατομμύρια μαθητές να απέχουν από τα μαθήματά τους κάθε Παρασκευή για να διαμαρτυρηθούν για την κλιματική αλλαγή, κέρδισε ένα παγκόσμιο βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Τούνμπεργκ και το παγκόσμιο κίνημα «Παρασκευές για το Κλίμα», το οποίο εμπνεύστηκε, κέρδισαν το βραβείο Πρεσβευτή Συνείδησης της Διεθνούς Αμνηστίας, με το οποίο στο παρελθόν έχουν τιμηθεί ο Νέλσον Μαντέλα και η Μαλάλα Γιουσαφζάι.

We are humbled & inspired by the determination with which youth activists across the world are challenging us all to confront the realities of the climate crisis. @GretaThunberg & #FridaysForFuture are our Ambassadors of Conscience 2019. https://t.co/ABXpQtZHeu