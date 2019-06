Απάντηση στο υβριστικό tweet κατά του δημάρχου του Λονδίνου από τον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εκπρόσωπος του Σαντίκ Καν, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «αποκρουστικό παράδειγμα της αυξανόμενης ανά τον κόσμο ακροδεξιάς απειλής».

«Πρόκειται για κάτι σοβαρότερο από τις παιδιαριώδεις βρισιές από τις οποίες θα έπρεπε να απέχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σαντίκ εκπροσωπεί τις προοδευτικές αξίες του Λονδίνου και η χώρα μας προειδοποιεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το πιο αποκρουστικό παράδειγμα της αυξανόμενης ανά τον κόσμο ακροδεξιάς απειλής, που θέτει σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις αξίες οι οποίες έχουν ορίσει τις φιλελεύθερες δημοκρατίες μας για περισσότερο από 70 χρόνια», δήλωσε εκπρόσωπος του Σαντίκ Καν απαντώντας στο υβριστικό προς τον δήμαρχο του Λονδίνου tweet που έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα πριν προσγειωθεί στο Λονδίνο, χαρακτηρίζοντάς τον «loser».

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......