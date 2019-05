Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από την έκρηξη βόμβας κοντά σε τουριστικό λεωφορείο και σε μικρή απόσταση από τις Πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο, σύμφωνα με δύο πηγές της ασφάλειας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι ξένοι τουρίστες. Μια πηγή ασφάλειας δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών, συμπεριλαμβάνονται και τουρίστες από τη Νότια Αφρική. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από την έκρηξη της βόμβας.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Arabiya μετέδωσε ότι η έκρηξη έγινε μπροστά από το Μουσείο της Αιγύπτου (Grand Egyptian Museum), ωστόσο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα και κατεστραμμένα αντικείμενα σε έναν δρόμο, σε μικρή απόσταση από ένα τοιχίο, στο οποίο υπήρχε μια τρύπα.

Ένας μάρτυρας, ο Μοχάμεντ ελ-Μαντούχ δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε «μια πολύ δυνατή έκρηξη» καθώς είχε εγκλωβιστεί σε μποτιλιάρισμα οχημάτων, κοντά στην περιοχή της έκρηξης.

