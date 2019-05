Ο Ρώσος θαλασσοπόρος Φιόντορ Κονιουχόφ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που διέπλευσε τον νότιο Ειρηνικό κάνοντας κουπί για 154 ημέρες 13 ώρες και 37 λεπτά.



Ο Φιοντόρ Κονιουχόφ ξεκίνησε μόνος του το επικίνδυνο και συναρπαστικό ταξίδι του με την κωπηλατική λέμβο του «Ακρός» στις 6 Δεκεμβρίου από το λιμάνι Ντάνεντιν της Νέας Ζηλανδίας με προορισμό την Χιλή. Το ταξίδι του πραγματοποιείται σε τρεις χρονικές φάσεις με τις ακόλουθες διαδρομές:Ντάνεντιν (Νέα Ζηλανδία)- ακρωτήριο Χόρν (Χιλή), ακρωτήριο Χόρν- ακρωτήριο Λίουιν (Αυστραλία) και ακρωτήριο Λίουιν – λιμάνι Ντάνετιν.

Οι τρεις αυτές φάσεις καλύπτουν μια συνολική διαδρομή 27.000 χιλιομέτρων η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Η πρώτη διαδρομή, η οποία άρχισε τον Δεκέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε με την άφιξη στο ακρωτήριο Χόρν της Χιλής, είναι η μεγαλύτερη της όλης αποστολής.

Τον Δεκέμβριο του 2019 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει από το ακρωτήριο Χόρν της Χιλής με προορισμό το ακρωτήριο Λίουιν της Αυστραλίας ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 να ξεκινήσει από το Λίουιν της Αυστραλίας με προορισμό το λιμάνι Ντάνετιν της Νέας Ζηλανδίας. Η μέση χρονική διάρκεια κάθε διαδρομής είναι 120 μέρες.

Η κωπηλατική λέμβος «Ακρός» σχεδιάστηκε ειδικά για την αποστολή από τον βρετανό ναυπηγό Φίλιπ Μόρισον. Το μήκους εννέα μέτρων σκάφος διαθέτει υδατοστεγή διαμερίσματα στο εμπρόσθιο τμήμα όπου φυλάσσονται τρόφιμα για 300 ημέρες καθώς και ο εξοπλισμός του σκάφους.

Επίσης διαθέτει τρία ανεξάρτητα συστήματα παραγωγής ενέργειας : ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες και χημική ενεργειακή εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μεθανόλη. Το σκάφος είναι επίσης εφοδιασμένο με δύο είδους δορυφορικών τηλεφώνων και διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας και πλοήγησης.

Russian adventurer Fedor Konyukhov becomes 1st person to cross south of Pacific Ocean on rowboat (PHOTOS) https://t.co/EFU4uq2EWH pic.twitter.com/Ewx3vWXKph