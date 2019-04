«Μαύρη στιγμή για την ελευθερία του Τύπου» χαρακτήρισε την σύλληψη του ιδρυτή των Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, ο πρώην συνεργάτης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών Έντουαρντ Σνόουντεν.



«Οι φωτογραφίες που δείχνουν πως ο πρεσβευτής του Ισημερινού προσκαλεί την μυστική αστυνομία της Βρετανίας για να σύρει έξω από το κτίριο της πρεσβείας κάποιον του οποίου η δημοσιογραφική δουλειά - είτε αυτό αρέσει είτε όχι- έχει βραβευτεί, θα μπουν στα βιβλία της ιστορίας.

