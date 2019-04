H βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ο Τζούλιαν Ασανζ συνελήφθη σήμερα στο Λονδίνο αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ για την έκδοση του.

Η επιβεβαίωση αφορά το ένα σκέλος της σύλληψης Ασανζ, το άλλο αφορά κατηγορίες που αντιμετωπίζει για παραβίαση των όρων της εγγύησης του στη Βρετανία.

Στην ανακοίνωση της η Σκότλαντ Γιάρντ αναφέρει πως ο Ασάνζ «συνελήφθη επιπλέον για λογαριασμό των αρχών των ΗΠΑ λίγο μετά την άφιξη του σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Πρόκειται για ένταλμα έκδοσης βάσει του Νόμου περί Εκδόσεων 73».

Ο Ασάνζ θα εμφανιστεί το συντομότερο δυνατό σε βρετανικό δικαστήριο.

Ενδιαφέρον είναι τι κατηγορίες αφορά το ένταλμα για έκδοση του Ασάνζ. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η Βρετανία, βάσει της νομοθεσίας της, δεν μπορεί να εκδώσει σε άλλη χώρα άνθρωπο, ο οποίος ενδέχεται εκεί να τιμωρηθί με τη θανατική ποινή.

Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Λένιν Μορένο, ανακοίνωσε πως «σε μια απόφαση κυρίαρχου κράτους, το Εκουαδόρ αφαίρεσε το καθεστώς ασύλου για τον Ασάνζ μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις εκ μέρους του διεθνών συμβάσει και των πρωτοκόλλων που έπρεπε να ακολουθεί σε καθημερινή βάση.

Ο ίδιος πάντως διευκρίνισε ότι έλαβε από τις βρετανικές αρχές τη διαβεβαίωση πως ο Τζούλιαν Ασάνζ δεν θα εκδοθεί προς χώρα που μπορεί να αντιμετωπίσει την θανατική ποινή.

Σε βίντεο από τη σύλληψη φαίνεται ο ιδρυτής των Wikileaks, ο οποίος πλέον έχει μεγάλο μούσι, να φωνάζει και να χειρονομεί ενώ σπρώχνεται σε ένα βαν από αστυνομικούς. Φοράει χειροπέδες.

The moment a furious Julian Assange is dragged out of the Ecuadorian embassy following his arrest. He has been taken into custody and will appear before Westminster Magistrates’ Court ‘as soon as possible’. #5News | @wikileaks pic.twitter.com/iWwklALUM7