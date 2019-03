Σε 28 ημέρες φυλακή καταδικάστηκε, σήμερα, ο Βρετανός που επιτέθηκε στις αρχές Μαρτίου στον Τζέρεμι Κόρμπιν, σπάζοντας ένα αυγό στο πρόσωπο του πολιτικού.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου. Ο 31χρονος Τζον Μέρφιν, υποστηρικτής του Brexit από το Λονδίνο, πλησίασε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και έσπασε ένα αυγό στο πρόσωπο του Κόρμπιν φωνάζοντας «σεβαστείτε την ψήφο» (σ.σ των Βρετανών για το Brexit).

Ο Κόρμπιν επισκεπτόταν το τέμενος στο Finsbury Park, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των κοινοτήτων όταν δέχθηκε την επίθεση. Το πλήθος επενέβη αμέσως και ακινητοποίησε τον δράστη.

Ο Κόρμπιν δεν τραυματίστηκε σοβαρά και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του αλλά αρκετοί είναι εκείνοι που εκφράζουν τους φόβους τους, για την ανησυχητική αύξηση των ανώνυμων και επώνυμων απειλών και επιθέσεων εναντίον των βουλευτών.

Μία εβδομάδα πριν την επίθεση, ο Κόρμπιν είχε ανακοινώσει πως το Εργατικό Κόμμα υποστηρίζει το σενάριο ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit.

«Μια τέτοια ενέργεια, αποτελεί επίθεση εναντίον του δημοκρατικού συστήματός μας» δήλωσε η δικαστής Έμα Άρμπετνοτ.

«Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι τα δικαστήρια δεν θα επιτρέψουν να συνεχιστεί αυτό (...) Οι επιθέσεις εναντίον των βουλευτών μας πρέπει να σταματήσουν», συνέχισε.

«Αυτού του είδους οι επιθέσεις δημιουργούν ένα χάσμα μεταξύ των βουλευτών και των ψηφοφόρων» σημείωσε ο Τζέρεμι Κόρμπιν, σε δήλωσή του που διαβάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η επίθεση σε βάρος του Κόρμπιν, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο τέμενος.

CPS has released CCTV of the moment Labour leader Jeremy Corbyn was hit over the head with an egg. Fair play to Corbyn for keeping tight hold of his plate of food throughout pic.twitter.com/Kv7G5Wnjjb