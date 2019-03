Επίθεση από τζάγκουαρ δέχθηκε μια γυναίκα που παρά την σχετική απαγόρευση, πέρασε τα κάγκελα ενός ζωολογικού κήπου στην Αριζόνα και πλησίασε τον περιφραγμένο χώρο του ζώου για να βγάλει selfie μαζί του.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο και τα τραύματα της γυναίκας είναι ελαφρά.

Όταν η ίδια πέρασε τα κάγκελα και πλησίασε τον περιφραγμένο χώρο για να φωτογραφηθεί με το τζάγκουαρ, εκείνο άπλωσε τα πόδια του και της επιτέθηκε, προκαλώντας βαθιές πληγές στα χέρια της.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, Μίκυ Όλσον, είπε πως «δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσεις τον κόσμο από το να περνάει τα κάγκελα», σημειώνοντας πως «υπάρχουν εκεί για σοβαρό λόγο, όχι τυχαία».

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο τζάγκουαρ έχει επιτεθεί ξανά στο παρελθόν σε κάποιον που πέρασε την περίφραξη, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Ο ίδιος τόνισε πως το χτεσινό περιστατικό ήταν αποτέλεσμα «ανθρώπινου λάθους», ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση να θανατωθεί το ζώο.

«Το τζάγκουαρ έβγαλε τα νύχια του έξω από το κλουβί και την άρπαξε από το χέρι. Η μητέρα μου προσπάθησε να του αποσπάσει την προσοχή πετώντας ένα μπουκάλι νερό κοντά στο κλουβί και αυτό άφησε τελικά την κοπέλα, μάλλον επειδή τα νύχια του είχαν πιαστεί στο πουλόβερ της. Εγώ αμέσως την έπιασα από τον καρπό και την τράβηξα μακριά από το κλουβί. Το τζάγκουρ μετά άρχισε να παίζει με το μπουκάλι», είπε ο Άνταμ Γουίλκερσον, ο αυτόπτης μάρτυρας που τράβηξε επίσης σε βίντεο το περιστατικό.

