Την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει σε νέες γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η δήλωση Ερντογάν έρχεται μετά την ανακοίνωση του κοιτάσματος που εντόπισαν οι ExxonMobil-Qatar Petroleum στην κυπριακή ΑΟΖ και θεωρείται η πρώτη τουρκική αντίδραση στην ανακοίνωση για τον εντοπισμό του μεγάλου κοιτάσματος

«Θα αρχίσουν μετά από εργασίες συντήρησης» δήλωσε για τις γεωτρήσεις ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Νέα πλοία γεωτρύπανα θα ξεκινήσουν έρευνες για πετρέλαιο στη Μεσόγειο μετά από εργασίες συντήρησης», είναι η ακριβής δήλωση του τούρκου προέδρου όπως μεταδόθηκε εκτάκτως από το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING New drillship will begin exploring for oil in Mediterranean following maintenance work, says Turkish president