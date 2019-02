Βίντεο με την ιστορική στιγμή που το τρυπάνι της κοινοπραξίας εντόπισε το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, ανάρτησε ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης στο Twitter.

Η γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil και Qatar Petroleum στον στόχο «Γλαύκος» αποκάλυψε ένα κοίτασμα «μαμούθ» μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, στο τεμάχιο 10, όπως ανακοίνωσαν από κοινού ο Υπουργός Ενέργειας και ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τρίσταν Άσπρεΐ.

Όπως σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση: «Στη γεώτρηση ανακαλύφθηκε στήλη φυσικού αερίου 133 μέτρων και βάσει της προκαταρκτικής ανάλυσης που έχει διενεργηθεί, εκτιμάται ότι ο ταμιευτήρας είναι άριστης ποιότητας και διαθέτει συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf)».

Μέσα στους επόμενους μήνες, θα διενεργηθούν περαιτέρω εργασίες αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ποσότητα του φυσικού αερίου στον ταμιευτήρα «Glaucus-1», στα ανοικτά της Κύπρου.

«Είμαστε ενθαρρυμένοι από το αποτέλεσμα, θα περάσουμε τους επόμενους μήνες αναλύοντας τα αποτελέσματα», δήλωσε ο κ. Άσπρεϊ. «Θα δούμε και μελλοντικές προοπτικές που αναπτύσσονται (...) Δεν έχουμε επικεντρωθεί μόνο στο τεμάχιο 10 και μόνο στην Κύπρο» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το αν η εταιρεία αναζητούσε και πετρέλαιο εκτός από φυσικό αέριο, ο κ. Άσπρεϊ τόνισε πως η γεώτρηση δεν έγινε για την εξεύρεση πετρελαίου και πως στο βάθος που έγινε δεν αναμενόταν να εντοπιστεί.

