Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, σήμερα, σε συγκρούσεις με τον στρατό στη νοτιοανατολική Βενεζουέλα, στα σύνορα με τη Βραζιλία.

Συγκεντρωμένο πλήθος αυτοχθόνων, προσπάθησε να εμποδίσει τον στρατό να αποκλείσει τον δρόμο από όπου θα περνούσε η ανθρωπιστική βοήθεια. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας ακόμα 15.



Νεκρή είναι μια 42χρονη γυναίκα και ο σύζυγός ενώ, τουλάχιστον 15 ακόμη μέλη της φυλής Πέμον, από την πόλη Γκραν Σαμπάνα, τραυματίστηκαν από την αιματηρή επίθεση, από στρατιώτες της αυτοκινητοπομπής της Εθνοφρουράς, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Καπέ Καπέ.

Brazil Venezuela: Confrontation at the border with Brazil leaves one dead and twelve injured in Venezuela. 22-02-2019 pic.twitter.com/XvZHqcobue