Μία ολόκληρη συνοικία του Παρισιού παρέλυσε σήμερα, καθώς σχεδόν 1800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για να εξουδετερωθεί μία βόμβα αεροπλάνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η βόμβα ανακαλύφθηκε σε εργοτάξιο κοντά στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Παρισιού, στο βόρειο Παρίσι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκτός από την εκκένωση της περιοχής από τους κατοίκους υπήρξε και αναστάτωση στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η βόμβα μετακινήθηκε αργά το πρωί και τοποθετήθηκε σ' ένα ειδικό κιβώτιο. Ένα σύστημα πυροδότησης προκάλεσε στη συνέχεια την έκρηξη του μηχανισμού.

«Η επιχείρηση καταστροφής της βόμβας #PortDeLaChapelle εξελίχθηκε χωρίς επεισόδια. Τέλος στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν και απενεργοποίηση του πυρήνα ενημέρωσης του κοινού», ανακοίνωσε η αστυνομία με μήνυμά της στο Twitter.

The World War 2 bomb has been controlled detonated in #Paris 🇫🇷, where 1800 civilians and roads needed to be closed and evacuated reports. pic.twitter.com/hbSM6DaDkp