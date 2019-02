Με ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τράμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους να «πάρουν πίσω» 800 μαχητές του ISIS για να δικαστούν επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Οι μαχητές που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ στη Συρία είναι έτοιμοι να καταλάβουν τον τελευταίο, μικρό θύλακα των τζιχαντιστών στον Ευφράτη, δήλωσε ο Ζίγια Φουράτ, διοικητής της επιχείρησης κατά του τελευταίου οχυρού του Ισλαμικού Κράτους στην ανατολική Συρία, μια έκβαση που οδηγεί το αυτοαποκαλούμενο χαλιφάτο στα όρια της απόλυτης ήττας, δεδομένου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «νίκη 100%».

Ο διοικητής Φουράτ δήλωσε ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) έχουν περικυκλώσει από όλες τις πλευρές τους υπόλοιπους μαχητές του ΙΚ σε μια γειτονιά του χωριού Μπαγούζ, κοντά στα ιρακινά σύνορα.

«Μέσα στις επόμενες μέρες, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα διαδώσουμε τις καλές ειδήσεις στον κόσμο για το στρατιωτικό τέλος του Ντάες», είπε χρησιμοποιώντας το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους.

Ο ίδιος είχε ήδη δηλώσει την Παρασκευή ότι θα γίνουν «σπουδαίες ανακοινώσεις» για τη Συρία τις επόμενες 24 ώρες.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το χαλιφάτο του ΙΚ είναι «έτοιμο να πέσει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να πάρουν πίσω περισσότερους από 800 τζιχαντιστές του ΙΚ που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Συρία και να τους δικάσουν».

«Το Χαλιφάτο είναι έτοιμο να πέσει. Η εναλλακτική δεν είναι καλή, δεδομένου ότι θα αναγκαστούμε να τους αφήσουμε ελεύθερους...», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμα του στο Twitter.

