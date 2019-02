Ο Τζόσουα Τραμπ είναι έντεκα ετών και στο παρελθόν σταμάτησε κάποια στιγμή να πηγαίνει στο σχολείο επειδή οι συμμαθητές του τον κορόιδευαν εξαιτίας του επωνύμου του.

Ο 11χρονος μαθητής από το Ντέλαγουερ δεν είναι συγγενής με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όμως, ακριβώς λόγω του bullying που έχει δεχθεί, ήταν ένας από τους 13 ανθρώπους που έλαβαν ειδικές προσκλήσεις από το προεδρικό ζεύγος για να παρακολουθήσουν από κοντά τη χθεσινή ομιλία του προέδρου Τραμπ στο Κογκρέσο για την «Κατάσταση του Έθνους».

Οι τηλεοπτικές κάμερες έδειξαν τον Τζόσουα Τραμπ να κοιμάται κατά τη διάρκεια της ομιλίας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχόταν να χτίσει το Τείχος στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού και αποκάλεσε την παράνομη μετανάστευση ως «επείγουσα εθνική κρίση».

Το στιγμιότυπο έγινε πολύ δημοφιλές στα social media με τους χρήστες να αποθεώνουν τον 11χρονο:

«Τζόσουα Τραμπ καλωσόρισες στην αντίσταση», έγραψε ένας χρήστης.

Problem: Getting bullied at school because your last name is Trump.



Worse: President invites you to State of the Union, giving your bullies more fodder.



JOSHUA TRUMP’S BALLER MOVE: Fall asleep during SOTU, go home and fuck the prom queen.

👏👏👏😴💤💤#SOTU pic.twitter.com/ecpjc5KRZL