Τουλάχιστον τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, όταν μία πεζογέφυρα κατέρρευσε σε σχολείο, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Ο Panyaza Lesufi, επικεφαλής των υπηρεσιών για την εκπαίδευση στην επαρχία του Γκαουτένγκ, ανέφερε στο Τwitter πως οι τρεις μαθητές σκοτώθηκαν ακαριαία και πως υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Tragedy: Moments ago a walkway collapsed at Höerskool Driehoek, Sedibeng Region. Sadly 💔 three (3) learners died on the scene and scores are still trapped in the rubble. I am on my way to the scene. #HöerskoolDriehook