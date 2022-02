Η ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2022 ή «2/22/22» διαβάζεται και ανάποδα και από Tuesday (Τρίτη) βαφτίστηκε Twosday εξαιτίας της «κυριαρχίας» των δυαριών.

Ο καθηγητής Aziz Inan του University of Portland στο Όρεγκον, που μελετά παλίνδρομες ημερομηνίες για περισσότερα από 14 χρόνια, κάνει λόγο για την πιο ξεχωριστή ημερομηνία εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Και ο λόγος που την κάνει τόσο ιδιαίτερη, είναι επειδή πρόκειται για μια παλίνδρομη ημερομηνία τόσο στην Αμερική, όπου αναγράφουν πρώτα τον μήνα κι ακολουθούν ημέρα και έτος αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, όπου αναγράφουν πρώτη την ημέρα.

Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν στις 11 Νοεμβρίου 2011, που γραφόταν ως «11/11/11». Και δεν θα ξανασυμβεί για τα επόμενα 400 χρόνια.

Εδώ και αρκετές ώρες, χρήστες των social media αλλά και μέσα ενημέρωσης «γιορτάζουν» την «Happy Τwosday», αναρτώντας σχόλια για τη σημερινή μέρα.

February 22, 2022 is a palindrome date, wherein a word or a series of numbers that when read forward and backward can still be read the same way.



