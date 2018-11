Οι αρχές της Νότιας Κορέας άρχισαν να «ξηλώνουν» το μεγαλύτερο σφαγείο σκύλων της χώρας, μετά την έντονη πίεση ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων να τερματιστεί το απάνθρωπο έθιμο της κατανάλωσης κρέατος σκύλου.

Περίπου ένα εκατομμύριο σκύλοι τρώγονται κάθε χρόνο στη Νότια Κορέα, συχνά ως «καλοκαιρινή λιχουδιά», καθώς το λιπαρό, κόκκινο κρέας τους πιστεύεται πως δίνει ενέργεια.

Βέβαια η απήχηση της συγκεκριμένης παράδοσης, που έχει προκαλέσει οργή στους δυτικούς πολιτισμούς, έχει αρχίσει να φθίνει αισθητά αφού οι Νοτιοκορεάτες επιλέγουν πλέον να κρατούν τους σκύλους ως κατοικίδια με την κατανάλωση κρέατος σκύλο να θεωρείται ταμπού σήμερα, ειδικά στις νεότερες ηλικίες.

Το συγκρότημα στην πόλη Σόνγκναμ, νότια της Σεούλ, στέγαζε τουλάχιστον έξι σφαγεία σκύλων, τα οποία μπορούσαν να χωρέσουν αρκετές εκατοντάδες ζώα κάθε φορά, αποτελώντας μια τεράστια πηγή κρέατος σκύλου για τα εστιατόρια όλης της χώρας.

Ο χώρος θα καθαριστεί μέσα στις επόμενες δυο ημέρες και θα μετατραπεί σε δημόσιο πάρκο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

(1/2) BREAKING: We’re in South Korea after the city council of Seongnam asked us & our local partner groups @ekara_org & @animalkorea to help shut down the country’s largest dog slaughterhouse. This closure will prevent any dogs from being slaughtered here in the future. pic.twitter.com/cQgpqTIRZa

(2/2) With your help, the blood-stained walls of this slaughterhouse will be demolished & no dog will suffer here again 🙏



Please, donate to help us shut down this slaughterhouse, continue our work to end the cruel dog meat trade & help animals worldwide: https://t.co/S1qQ2oAFtx pic.twitter.com/xuxnx6AtTd