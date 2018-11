Εκτός από τον θανάσιμο απολογισμό των 48 νεκρών, τεράστια είναι και η οικολογική καταστροφή από τις φονικές πυρκαγιές της Καλιφόρνια.

Η φωτιά ανακηρύχθηκε η πιο πολύνεκρη και η πιο καταστροφική στην ιστορία της Πολιτείας για τους ανθρώπους, αλλά και για την άγρια ζωή.

Τα καταφύγια άγριων και οικόσιτων ζώων είναι ασφυκτικά γεμάτα ενώ κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσα είναι τα πλάσματα που απανθρακώθηκαν μέσα σε δάση και κτήματα.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες αναζητούν τα ζώα τους, και ακόμη περισσότερα σκυλιά και γάτες με εγκαύματα είναι σε καταφύγια με τους εθελοντές να αναζητούν τους ιδιοκτήτες τους.

Οι φωτογραφίες με τα καμένα, νεκρά ζώα μέσα στα δάση είναι δραματικές ενώ μια γάτα η οποία βρέθηκε ζωντανή, αλλά τρομακτικά πληγωμένη, πέθανε τελικά έχοντας γίνει σύμβολο της καταστροφής.

H Billiegirl, η γάτα που έγινε σύμβολο της καταστροφής λίγο πριν πεθάνει.

Ένα άλογο που παγιδεύτηκε καθώς έπεσε σε πισίνα για να σωθεί από τις φλόγες

Το άλογο έπεσε στην πισίνα καθώς προσπαθούσε να διαφύγει και ευτυχώς το κάλυμμα επέτρεψε τον πνιγμό του.

Η ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, σε μια προσπάθεια να στρέψει το ενδιαφέρον και στα ζώα εκτός από τους ανθρώπους, δώρισε 100 χιλιάδες δολάρια σε μια οργάνωση που έχει αναλάβει να φροντίσει τραυματισμένα και εγκαταλελειμμένα ζώα.

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη και πολλοί αναλαμβάνουν να πάρουν στα σπίτια τους κάποιο ζώο με την ελπίδα να το φροντίσουν ώστε να ανακάμψει και να βρεθεί κάποιος ιδιοκτήτης που το αναζητά.

Σε δασικές περιοχές, διασώστες και εθελοντές σπεύδουν κάθε μέρα να βάλουν νερό και τρόφιμα για ζώα που μέσα στις στάχτες προσπαθούν να επιβιώσουν.

Our Maintenance crews are working 24/7 helping with the #CampFire, and that includes animal rescues like this one found in Magalia. pic.twitter.com/Ovf7ZlfvHj — Caltrans District 3 (@CaltransDist3) November 13, 2018

Dan Sauvageau and his friends have been rescuing animals in Paradise, California, a town almost entirely destroyed by the #CampFire. https://t.co/b9ewIakCBN pic.twitter.com/NoWN2J2ZLe — NBC Los Angeles (@NBCLA) November 13, 2018

In an area completely devastated by fire at the #CampFire ,SFD Fire Chief Loesch and his firefighter came across these two donkeys walking down the center of the street looking very sad, thirsty and hungry. Animal control was dispatched and they fed them apples while they waited. pic.twitter.com/mi910NR0Zi — Sacramento Fire (@SacFirePIO) November 10, 2018