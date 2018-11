Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έπεσαν νεκροί την Πέμπτη, από τα πυρά άνδρα ο οποίος εισέβαλε σε μπαρ της πόλης Thousand Oaks στην Καλιφόρνια ανοίγοντας πυρ.



Ο ένοπλος εισέβαλε στο ιστορικό μπαρ Borderline κατά τη διάρκεια φοιτητικής γιορτής, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός εντός του μπαρ και προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Officials said there have been fatalities but could not say how many. At least 11 people were injured, but that number is expected to rise, Thousand Oak police said. Investigators believe the suspect is dead inside #Borderline bar. pic.twitter.com/h0ZUaAiQi5 — James Parkley (@jnarls) November 8, 2018



«Οι πυροσβέστες και οι πρώτοι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο όπου αναφέρθηκε ένοπλη επίθεση με πολλούς τραυματίες», σύμφωνα με tweet της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Footage shows people running and helping those with injuries after a California bar in Ventura County fell victim to a mass shooting that has left at least 11 injured.pic.twitter.com/EQ775RVspl — James Parkley (@jnarls) November 8, 2018

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times που επικαλείται πληροφορίες αστυνομικών πηγών, έπεσαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί, ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ένας άνδρας εισέβαλε στο μπαρ στις 23.30 όταν ο χώρος ήταν γεμάτος από νέους που συμμετείχαν στην φοιτητική βραδιά και άνοιξε πυρ με ένα μαύρο περίστροφο, πριν πυροδοτήσει καπνογόνα που ξεκίνησαν μία πυρκαγιά, για να συνεχίσει έπειτα να πυροβολεί.

BREAKING: At least four ambulances were reportedly called to the Thousand Oaks bar to treat victims. https://t.co/0KjKmSSNmY — HuffPost (@HuffPost) November 8, 2018

A law enforcement source told The Times at least 30 shots were fired and that there are causalities. https://t.co/1DFIBMmd75 — Los Angeles Times (@latimes) November 8, 2018



Τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο του μπαρ την ώρα της επίθεσης.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού μέσα στο μπαρ όταν ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Φοιτητές και άλλοι θαμώνες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο μπαρ, χρησιμοποίησαν καρέκλες και άλλα βαριά αντικείμενα για να σπάσουν τα παράθυρα και να ξεφύγουν, ενώ άλλοι κλείστηκαν για να προστατευθούν στις τουαλέτες.

Μαρτυρία ενός τραυματία αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν «σαν πυροτεχνήματα»

«Πέσαμε κάτω στο πάτωμα και ακούγαμε από παντού ουρλιαχτά» συμπληρώνει.

Με πληροφορίες από το BBC