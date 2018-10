Την επόμενη άνοιξη θα κυκλοφορήσει ένα ειδικό αναμνηστικό νόμισμα για το Brexit για να τιμήσει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο θα δημιουργήσει αυτό το νέο κέρμα, είπε ο ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα The Sun.

