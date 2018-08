Πέντε επιβάτες του αεροσκάφους τύπου Cessna 414 σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συνετρίβη σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος στην Σάντα Άννα στο Λος Άντζελες.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα από την συντριβή δεν υπάρχει ούτε τραυματισμός ούτε θάνατος κάποιου πολίτη πέραν των επιβαινόντων.

Από την συντριβή έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα του πάρκινγκ.

Το σημείο αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.

#PlaneCrash #BreakingNews #OrangeCounty #SantaAna: The plane was a 1973 Cessna 414 fixed wing. It was about only about 1 mile from @JohnWayneAir. @ChristineNBCLA is on the scene and will have updates for you on the #NBC4News at 5pm on Channel 4 @NBCLA | https://t.co/A3ujbLG8Sv pic.twitter.com/ZKr7NbadBP