Χιλιάδες Βρετανοί που αντιτίθενται στο Brexit συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου για να ζητήσουν από τη κυβέρνηση να πραγματοποιήσει μια τελική ψηφοφορία για τους όρους της εξόδου της χώρας από την ΕΕ.



Δύο χρόνια αφότου η χώρα υπερψήφισε με 52% έναντι 48% την εξόδο από την ΕΕ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι πολιτικές διαιρέσεις σχετικά με το Brexit είναι εδραιωμένες και, παρά την κάποια σύγχυση για τις συνέπειες, δεν έχει υπάρξει σαφής μεταστροφή.

Δημοσκόπηση του οργανισμού Survation νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι 48% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος για την τελική συμφωνία, ενώ 25% είναι αντίθετοι.

Thousands of people are demanding a second referendum in London. Isn’t it time to listen, @theresa_may? I used to be all for Brexit but the Tories are making a shambolic mess of it. pic.twitter.com/f8f7UdIYC1 — tom (@hurtycu) 23 Ιουνίου 2018

Καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει βεβαιότητα για το πώς θα είναι η τελική συμφωνία, εν μέσω εσωκομματικών μαχών στη συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι καθώς και μεταξύ ορισμένων από τους αντιπάλους της σχετικά με το τι θέλουν από τις νέες εμπορικές σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ μετά το Brexit τον ερχόμενο Μάρτιο.

Στο μεταξύ, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, ένας από τους κύριους υποστηρικτές της εκστρατείας υπέρ του Brexit, έγραψε ένα άρθρο στην ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun υπεραμυνόμενος του Brexit.

Η Βρετανία ψήφισε υπέρ «της ελευθερίας να βγούμε από τους κορσέδες των ευρωπαϊκών κανονισμών», υποστήριξε, και οποιαδήποτε άμβλυνση της τελικής συμφωνίας --όπως ενδεχόμενη συνέχιση της συμμετοχής στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση-- θα ήταν ανεπιθύμητη.

Huge crowds filling central London for the #PeoplesVoteMarch.



This is massive. The public demand a final say on the Brexit deal, and a choice to #StopBrexit.



— Remain Central #FBPE #StopBrexit #PeoplesVoteMarch (@remain_central) 23 Ιουνίου 2018

Στην εφημερίδα The Telegraph, ο Τζόνσον φέρεται επίσης από δύο διπλωματικές πηγές να απορρίπτει κατηγορηματικά τις ανησυχίες που εξέφρασαν επικεφαλής επιχειρήσεων για τις συνέπειες του Brexit.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC, ο Γιούργκεν Μάιερ, επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας Siemens στη Βρετανία, δήλωσε πως τα συνθήματα για το Brexit είναι «απίστευτα άχρηστα».

«Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι να πλησιάσουμε τους ευρωπαίους εταίρους μας και να επεξεργαστούμε τι σημαίνει ένα ρεαλιστικό, πραγματιστικό Brexit που να λειτουργεί και για τις δύο πλευρές», δήλωσε.

Χθες Παρασκευή η Airbus ανακοίνωσε πως, αν η Βρετανία φύγει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, θα αναγκασθεί να επανεξετάσει τη μακροπρόθεσμη θέση της και 14.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα τεθούν σε κίνδυνο.