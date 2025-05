Σαρωτική καταστροφή από ανεμοστρόβιλους στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε Κεντάκι και Μιζούρι

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν σφοδροί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν τις πολιτείες Κεντάκι και Μιζούρι στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές, σπίτια και δίκτυα ενέργειας.

Οι αρχές στο Κεντάκι ανακοίνωσαν ότι 14 άτομα σκοτώθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με την πλειονότητα των θυμάτων να καταγράφεται στην κομητεία Λόρελ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας. Το χτύπημα του ανεμοστρόβιλου καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Στο Μιζούρι, επτά άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, πέντε εκ των οποίων στην ευρύτερη περιοχή του Σεντ Λούις, που υπέστη εκτεταμένες καταστροφές. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5.000 κτίρια που υπέστησαν ζημιές, στέγες που ξεριζώθηκαν και γραμμές ρεύματος που κατέρρευσαν.

GOES Satellite Video of Storm System that brought tornadoes and casualties to the US Midwest and the Southeast #Kentucky pic.twitter.com/PVaB03cFSa