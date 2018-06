Ένας από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής ασφάλειας, ο John McAfee κατηγορεί «ανίκανους εχθρούς» που δεν κατονομάζει ότι τον δηλητηρίασαν.



Μόλις ένα μήνα μετά τις δηλώσεις του στον Independent που έλεγε ότι φοβόταν για τη ζωή του, ο McAfee νοσηλεύθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Vidant, στην Βόρεια Καρολίνα.



Τις δύο πρώτες ημέρες νοσηλείας του ο McAfee ήταν αναίσθητος και όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του την Παρασκευή, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter φωτογραφίες από το δωμάτιο του νοσοκομείου.



«Ζητώ συγνώμη για την τριήμερη απουσία μου αλλά για δύο ημέρες ήμουν αναίσθητος στο Ιατρικό Κέντρο Vidant της Βόρειας Καρολίνας και μόλις ξύπνησα», έγραψε ο εκατομμυριούχος προγραμματιστής.

And for those who did this - You will soon understand the true meaning of wrath. I know exactly who you are. Youh had better be gone. pic.twitter.com/URgz5BtMLF