Παπαγαλάκια, ένας κροκόδειλος, πύθωνες, ένα βαλσαμωμένο λιοντάρι αλλά και κρανία μπαμπουίνων κατασχέθηκαν από την Interpol στο πλαίσιο μιας διεθνούς επιχείρησης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου άγριων ζώων.

Συνολικά μόνο τον Μάιο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε 92 χώρες 27.000 ερπετά, 4.000 πουλιά, 48 ζωντανά πρωτεύοντα και 14 αιλουροειδή ενώ ταυτοποιήθηκαν 1.400 ύποπτοι.

#OperationThunderstorm in numbers. Get the full story here: https://t.co/bneLBxvl2k pic.twitter.com/dPArHS0Rer

Εκτός από τα ζώα, κατασχέθηκαν 43 τόνοι κρεάτων (από αρκούδες, ζέβρες και ελέφταντες), καθώς και 1,3 τόνος ελεφαντόδοντου και επτά τομάρια αρκούδων, μεταξύ των οποίων και δύο που προέρχονταν από πολικές αρκούδες.

Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Interpol δείχνουν μικρά παπαγαλάκια μέσα σε χαρτοκιβώτιο, έναν κροκόδειλο που κατασχέθηκε κοντά σε έναν βάλτο στον Ισημερινό και ένα βαλσαμωμένο λιοντάρι.

Birds, reptiles, wood, ivory and live primates are just some of the items seized during #OperationThunderstorm. Full story: https://t.co/bneLBxvl2k #wildlifecrime #environmentalcrime pic.twitter.com/RAyqJmEfUA