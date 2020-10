Το PornHub ξεκίνησε μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για το σεξ, με οδηγίες και επιστημονικές συμβουλές για μία μεγάλη γκάμα θεμάτων γύρω από την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.

Κάθε ημέρα, περίπου 70 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται την ιστοσελίδα αναζητώντας βίντεο ερωτικού περιεχομένου όλων των κατηγοριών και η πλατφόρμα να προσφέρει μαθήματα για κάθε είδους σεξουαλική δραστηριότητα - κατά μόνας ή και με παρέα.

Δείτε το τρέιλερ

Pornhub Sex Ed is officially here! A Video Series of expert-guided Sex Ed that doesn’t shy away from showing the body and real anatomy🧡Watch at https://t.co/q9ImoYPC2N pic.twitter.com/0VzEU5flKj