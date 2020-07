Το FBI ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση στο Twitter, όπου χάκερ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους λογαριασμούς που ανήκουν, μεταξύ άλλων, στους Τζο Μπάιντεν, Κάνιε Γουέστ και Μπιλ Γκέιτς.

Η επίθεση που φαίνεται να σχετίζεται με απάτη απόσπασης κρυπτονομισμάτων. Χθες το FBI σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Είμαστε ενήμεροι για το σημερινό επεισόδιο σε πολλούς λογαριασμούς στο Twitter που ανήκουν σε επώνυμα πρόσωπα». Μετά την επίθεση, η μετοχή του Twitter κατέγραψε πτώση περίπου 1,3%.

Σύμφωνα με το Twitter ήταν μία «συντονισμένη επίθεση». Μέσα από τους λογαριασμούς που παραβιάστηκαν οι «χρήστες» ζητούσαν δωρεές σε κρυπτονομίσματα. «Στέλνεις 1000 δολάρια, σου στέλνω 2000 πίσω», διάβασε κάποιος σε ανάρτηση από το προφίλ του Μπιλ Γκέιτς. Η Γερουσία των ΗΠΑ ζήτησε από το Twitter ενημέρωση για το περιστατικό της Τετάρτης.

Από τον επίσημο λογαριασμό του Έλον Μασκ οι χρήστες του Twitter «ενημερώθηκαν» ότι ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX προσφερόταν να διπλασιάσει οποιαδήποτε πληρωμή αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό του πορτοφόλι «για τα επόμενα 30 λεπτά».

«Αισθάνομαι γενναιόδωρος λόγω του κορωνοϊού» έγραφε η ανάρτηση που διεγράφη μέσα σε λίγα λεπτά. Παρότι αφαιρέθηκε η ανάρτηση από τον λογαριασμό του, λίγο αργότερα εμφανίστηκαν άλλες δύο.

Το Twitter ανέφερε ότι οι χάκερ είχαν θέσει στο στόχαστρό τους υπαλλήλους του Twitter «με πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα και εργαλεία» ενώ ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί «σημαντικά βήματα» για τον περιορισμό της πρόσβασης στα συστήματα αυτά. Εταιρική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Προς το παρόν το Twitter δεν επιτρέπει στους χρήστες του να πραγματοποιούν συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Μετά από ερώτημα Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή το Twitter ανέφερε ότι ο λογαριασμός του προέδρου Τραμπ δεν κινδύνευσε. Σύμφωνα με δηλώσεις ειδικών σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο BBC αν η επίθεση είχε συμβεί κατά τη διάρκεια μίας κρίσης θα μπορούσε να έχει προκληθεί «μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση».

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right.