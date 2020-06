Η Apple έχει ένα ειδικό μήνυμα για εκείνους που κλέβουν iPhone από τα καταστήματά της: οι συσκευές εντοπίζονται.

Πολλά από τα καταστήματα της Apple λεηλατήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από ανθρώπους που αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Όμως, η εταιρεία απενεργοποιεί τις συσκευές αυτές και τις καθιστά μη λειτουργικές.

«Παρακαλώ επιστρέψτε στην Apple στη Walnut Street» έγραφε το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη σε iPhone και δημοσιεύθηκε στο Twitter. Το μήνυμα κάνει αναφορά στο κατάστημα στη Φιλαδέλφεια στο οποίο- όπως και σε εκείνα στη Ν. Υόρκη και την Ουάσινγκτον μεταξύ άλλων- έγινε πλιάτσικο. «Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και παρακολουθείται. Οι τοπικές αρχές θα ενημερωθούν», ανέφερε ακόμη το μήνυμα.

Apple store in Portland being looted during protest pic.twitter.com/GqmGCOqRkt