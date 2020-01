Ο κίνδυνος απόλυτης καταστροφής λόγω πυρηνικών όπλων και κλιματικής αλλαγής είναι πιο κοντά από ποτέ, σύμφωνα με τους επιστήμονες που χειρίζονται το διάσημο «Ρόλοι της Αποκάλυψης».

Οι δείκτες του «ρολογιού της Αποκάλυψης», που υπάρχει από το 1947 για να συμβολίζει το επικείμενο της απόλυτης καταστροφής του πλανήτη, απέχουν πλέον από τα μεσάνυχτα 100 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα που το χειρίζεται και υπογραμμίζει τους κινδύνους που εγείρουν η κλιματική αλλαγή και η διάδοση των πυρηνικών όπλων.

«Ο χρόνος που χωρίζει τον κόσμο από την καταστροφή εκφράζεται πλέον σε δευτερόλεπτα, όχι σε ώρες ή λεπτά» δήλωσε η Ρέιτσελ Μπρόνσον, η πρόεδρος και γενική διευθύντρια του περιοδικού Bulletin of Atomic Scientists, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στην Ουάσιγκτον που παραχωρεί κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο.

“The Doomsday Clock is a globally recognized indicator of the vulnerability of our existence...We are now 100 seconds to midnight & the world needs to wake up,” —Mary Robinson, Chair of @TheElders, former President of Ireland#DoomsdayClockhttps://t.co/On5ctRjelk pic.twitter.com/fIYfQG0edZ