Το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2019 απονέμεται στους επιστήμονες Κέιλιν, Ράτκλιφ και Σεμέντσα, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Η Σουηδική Ακαδημία βράβευσε τους Αμερικανούς επιστήμονες Γουίλιαμ Κέιλιν, Γκρεγκ Σεμένζα και τον Βρετανό Σερ Πίτερ Ράτκλιφ με το Νόμπελ Ιατρικής 2019 για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τον τρόπο που τα κύτταρα αντιλαμβάνονται και προσαρμόζονται στην διαθεσιμότητα οξυγόνου.

Η Ακαδημία αναφέρει πως η ανάγκη ύπαρξης οξυγόνου για τη διατήρηση της ζωής έχει κατανοηθεί από την αρχή μελέτης της σύγχρονης βιολογίας. αλλά οι μοριακοί μηχανισμοί που υποκρύπτουν τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα προσαρμόζονται στις μεταβολές παροχής οξυγόνου ήταν άγνωστη συνιστώσα μέχρι να ολοκληρωθεί η βραβευμένη εργασία των τριών επιστημόνων.

«Οι φετινοί βραβευθέντες αποκάλυψαν τον μηχανισμό μιας από τις πιο ουσιαστικές προσαρμοστικές διαδικασίες της ζωής», ανέφερε η επιτροπή απονομής των Νόμπελ στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας σε ανακοίνωσή της για το βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (913.000 δολαρίων).

Ο τομέας της ιατρικής είναι ο πρώτος στον οποίο απονέμεται κάθε χρόνο το βραβείο Νόμπελ. Τα βραβεία Νόμπελ για επιτεύγματα στην επιστήμη, την ειρήνη και τη λογοτεχνία απονέμονται από το 1901 και ιδρύθηκαν από τον εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ.

