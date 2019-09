Ο Έλον Μασκ έκανε τα αποκαλυπτήρια του διαστημοπλοίου της SpaceX για τα πρώτα επανδρωμένα ταξίδια της ανθρωπότητας μέχρι τον πλανήτη Άρη.

Ο Νοτιοαφρικανός μηχανικός και μεγιστάνας παρουσίασε σήμερα το διαστημικό σκάφος με δυνατότητα μεταφοράς πληρώματος και φορτίου γύρω από τον πλανήτη Άρη ή και σε ακόμα πιο μακρινούς προορισμούς του ηλιακού συστήματος, με όλες τις τεχνολογικές δικλείδες για μία ασφαλή επιστροφή τους στη Γη.

Starship at our launch facility in Cameron County, Texas. Watch as @elonmusk gives an update on the vehicle today at ~7:00 p.m. CDT → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/HBxpfy2ITj

Με μία ομιλία του από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο νότιο άκρο του Τέξας, ο Μασκ ανακοίνωσε πως η πρώτη απογείωση του διαστημικού «τιτάνα», ύψους 50 μέτρων, θα γίνει σε περίπου δύο μήνες, κάνοντας ένα μικρό δοκιμαστικό ταξίδι μόλις 19 χιλιομέτρων, πριν επιστρέψει ξανά στο έδαφος.

Με την υπάρχουσα τεχνολογία, το "Starship" («Αστρόπλοιο») μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους μόνο για ένα ταξίδι γύρω από τον Άρη και όχι σε κάποια αποστολή που να περιλαμβάνει προσεδάφιση του πληρώματος στον Κόκκινο Πλανήτη.

Είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και σε επόμενα ταξίδια, μειώνοντας κατακόρυφα το κόστος των διαστημικών ταξιδιών. Όπως είπε ο Μασκ, αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την «εξάπλωση της συνείδησης» έξω από τον πλανήτη μας.

Η ομιλία του Μασκ για τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του, συνέπεσε με την 11η επέτειο της πρώτης επιτυχημένης απογείωσης πυραύλου της Space X.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei