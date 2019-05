Στην εποχή μας, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που σε κάνουν να αναρωτιέσαι, «μα πώς το κάνουν»; Το Netflix σου προτείνει τις σειρές που ξέρει ότι σου αρέσουν, το Spotify ετοιμάζει το νέο σου playlist πριν καν το ζητήσεις, η μηχανή αναζήτησης έχει ήδη συμπληρώσει τη λέξη που σκέφτεσαι "μα εγώ μόνο live έγραψα, πώς ήξερε ότι έψαχνα τη Liverpool;".

Η απάντηση βρίσκεται σε δύο αρχικά γράμματα: AI. Το Artificial Intelligence ή αλλιώς, Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών που δίνει τη δυνατότητα στις μηχανές να σκέφτονται όπως οι άνθρωποι.

Όσο φουτουριστικό και αν ακούγεται, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη εδώ. Και δεν έχει έρθει για να κάνει μόνο τη ζωή μας πιο εύκολη, αλλά και για να δώσει λύση σε σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, όπως την εξάλειψη της πείνας, τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία επαπειλούμενων ειδών. Και αυτά είναι λίγα από τα πολλά που μπορεί να κάνει για εμάς. Υπάρχουν αμέτρητα άλλα πράγματα που δεν έχουμε καν φανταστεί.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας συναρπάζει, μας εξάπτει τη φαντασία, αλλά και μας προβληματίζει, συγχρόνως. Μήπως οι μηχανές πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους, όπως στο Blade Runner; Μήπως μας αποξενώσουν; Η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τα υπέρ και τα κατά, γίνεται όλο και περισσότερο αντικείμενο συζήτησης. Από τα εκκολαπτήρια των startups, μέχρι τις τεχνολογικές σχολές και από τα γραφεία των ΙΤ, μέχρι τη Λυρική Σκηνή.

Έμπνευση, συγκίνηση και ενθουσιασμός

Στην Κεντρική Λυρική Σκηνή, λοιπόν, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Τρίτη 14 Μαΐου, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός συνεδρίου-θεσμός: του 4ο Microsoft Summit. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι "Transform. Innovate. Grow" και μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το πώς η τεχνολογία μπορεί να ενδυναμώσει τους ανθρώπους, την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Οι ομιλητές θα αναδείξουν πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης που ίσως δεν περιμέναμε, μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες, αλλά και από πρωτοποριακές τοποθετήσεις.

Για παράδειγμα, ποιος δεν γνωρίζει τον Garry Kasparov; Το μεγαλύτερο σκακιστή όλων των εποχών, που στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής, μόλις στα 22 του χρόνια. Μπορεί να ηττήθηκε το 1997 από το computer Deep Blue, αλλά παραμένει αισιόδοξος ότι η συνύπαρξη ανθρώπων και μηχανών έχει λαμπρό μέλλον. Αυτό εξάλλου είναι και το αγαπημένο του θέμα προς συζήτηση, καθώς πλέον είναι συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής.

Τη δική του οπτική για το ρόλο που παίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη στα κοινωνικά δίκτυα θα μας παρουσιάσει ο Dr. Nicholas Christakis, ο Έλληνας κοινωνιολόγος-βιολόγος, καθηγητής του Yale, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από το περιοδικό Time ως ένας από τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Το 2009 έγινε παγκοσμίως γνωστός με το βιβλίο 'Connected,' στο οποίο παρουσίαζε πώς τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν κάθε πλευρά της ζωής μας.

Για τη δύναμη της τεχνολογίας να κάνει τα απίθανα, πιθανά, θα μας μιλήσει ο Saqib Shaikh, developer της Microsoft, ο οποίος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να βλέπει, αλλά έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ριζοσπαστικές εφαρμογές που βλέπουν στο μέλλον, όπως το Seeing AI. Η εφαρμογή αυτή βοηθά ανθρώπους με προβλήματα όρασης, καθώς τους περιγράφει ανθρώπους, κείμενα και αντικείμενα.

Για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολόκληρο τον κόσμο μας, θα μιλήσει και ο Sean Alexander, o βραβευμένος με Emmy, Principal Director of Engineering της Microsoft, ο οποίος τα τελευταία 20 χρόνια, ηγείται επιστημονικών ομάδων που εργάζονται για σημαντικές εφαρμογές του AI, όπως το Microsoft AI και το Kinect για Xbox.

Η ευκαιρία για την Ελλάδα

Λίγο πριν από τις συναρπαστικές ομιλίες, θα προηγηθούν τα αποτελέσματα μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας έρευνας για το ΑΙ στην Ελλάδα. Πώς αντιλαμβανόμαστε την Τεχνητή Νοημοσύνη στη χώρα μας; Πόσο έτοιμοι είμαστε, ως κοινωνία και ως οικονομία να την υιοθετήσουμε;

Η κα Πέγκυ Αντωνάκου, CEO της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, θα εστιάσει στις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται για τη χώρα μας, αν καταφέρουμε να συμπλεύσουμε με τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ η ομάδα της Accenture, η οποία διενήργησε την έρευνα με την υποστήριξη της Microsoft Hellas, θα μας προτείνει τρόπους για να επωφεληθούμε από τις άπειρες δυνατότητες που μας προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Καθώς θα φτάνουμε στην αίθουσα για τις ομιλίες, θα ανακαλύψουμε, στην πράξη, πώς ενσωματώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δουλειά τους. Μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με την ονομασία "ΑΙ Innovator's Hub", θα θαυμάσουμε 14 πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες -Microsoft partners- που ήδη αναπτύσσουν λύσεις ΑΙ στη χώρα μας.

Το μέλλον και πώς να το ανακαλύψετε

Νομίζετε ότι ολοκληρώσαμε; Κάθε άλλο! Γιατί τώρα, έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το μέλλον! Πώς θα μοιάζουν το retail και ο κατασκευαστικός τομέας σε μερικά χρόνια;

Την απάντηση μας τη δίνουν οι εντυπωσιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις 'The Store of the Future' και 'The Factory of the Future', οι οποίες μας παρουσιάζουν, σήμερα, τις επιχειρήσεις του αύριο, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από λύσεις ΑΙ που έχουν αναπτύξει συνεργάτες της Microsoft, συνειδητοποιούμε ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ, πρόθυμο να μετασχηματίσει και να εξελίξει επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ενθουσιασμός, έμπνευση, συγκίνηση. Το Microsoft Summit υπόσχεται να μας προκαλέσει έντονα συναισθήματα, για άλλη μια χρονιά, καθώς ένας «γενναίος καινούργιος κόσμος» ανοίγεται μπροστά μας, γεμάτος ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις. Το συνέδριο-θεσμός γύρω από την τεχνολογία μας αφορά όλους. Αλήθεια, ποιος δεν θα ήθελε να γνωρίσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, ίσως τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση που έγινε ποτέ;