Ένα πρωτότυπο τρισδιάστατης εκτύπωσης ανθρώπινης καρδιάς από ανθρώπινους ιστούς και με αγγεία παρουσίασαν επιστήμονες τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ.



Σύμφωνα με τους ίδιους πρόκειται μια «μείζων» πρόοδος για τη θεραπεία καρδιαγγειακών νόσων και την πρόληψη της απόρριψης μοσχευμάτων.



Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ παρουσίασαν στους δημοσιογράφους αυτή την αδρανή καρδιά μεγέθους κερασιού, βυθισμένη μέσα σ' ένα υγρό.



«Είναι η πρώτη φορά που τυπώνουμε μια καρδιά ολόκληρη μαζί με τα κύτταρά της και τα αιμοφόρα αγγεία της, είναι επίσης η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε ύλη και κύτταρα προερχόμενα από τον ασθενή», είπε ένας από τους επιστήμονες, ο καθηγητής Ταλ Ντβιρ, ο οποίος διηύθυνε τις έρευνες.

VIDEO: Scientists in Israel unveil a 3D print of a rabbit-sized heart with human tissue and vessels, calling it a "first" and a "major medical breakthrough" that advances possibilities for transplants pic.twitter.com/Tu3N5DpypE