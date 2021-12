Ο πρώην επικεφαλής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ κατέφυγαν στο Twitter συζητώντας για τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (VC) που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του web3.



«Δεν κατέχεις το “web3.” Τα VC fund το κατέχουν. Και δεν θα ξεφύγει ποτέ από τα κίνητρά τους. Είναι μια απολύτως κεντρική οντότητα με διαφορετικό label» ανέφερε σε Tweet του ο Ντόρσεϊ, αναφερόμενος στα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών - τις «εταιρείες» που διαχειρίζονται λεφτά επενδυτών για επενδύσεις σε startups έναντι ποσοστού επί της εταιρείας.

You don’t own “web3.”



The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.



Know what you’re getting into… — jack⚡️ (@jack) December 21, 2021

Απαντώντας στο Tweet του, ένας άλλος χρήστης ανέφερε πως διαφωνεί με τον Ντόρσεϊ, επικαλούμενος, μάλιστα, ως επιχείρηση το δικό του Twitter ως παράδειγμα web καινοτομίας που τελικά υπέκυψε σε «επιχειρηματικά και πολιτικά κίνητρα».

Ο Ντόρσεϊ απάντησε πως το Twitter «ξεκίνησε ως εταιρεία» και διατήρησε τα επιχειρηματικά της κίνητρα από την αρχή, ενώ το web3 ελέγχεται από επιχειρηματικά κίνητρα «κρυμμένο υπό το μανδύα της αποκέντρωσης».

I respect you & everything you’ve built.



I also disagree here. Twitter started as a protocol, the free speech wing of the free speech party. Then corporate & political incentives led to deplatforming & censorship.



Web3 offers the possibility, not guarantee, of something better. pic.twitter.com/NyglFOjrP6 — Balaji Srinivasan (@balajis) December 21, 2021

Κάπου εκεί μπήκε στην κουβέντα και ο Μασκ, αναρωτούμενος «είδε κανείς το Web3; Δεν το βρίσκω»

Has anyone seen web3? I can’t find it. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2021



Παρότι εν πολλοίς παραμένει ένα «θολό» κόνσεπτ, το Web3, γνωστό και ως Web 3.0, είναι μια ιδέα για μια νέα, αποκεντρωμένη έκδοση του Διαδικτύου, που βασίζεται σε blockchains - την τεχνολογία πίσω από κρυπτονομίσματα και NFT.

Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επόμενη «γενιά» του ήδη γνωστού ίντερνετ που θα βασίζεται στην τεχνολογία blockchain και τη δημιουργία του metaverse. Ήδη, πολλές μεγάλες εταιρείες και φίρμες -όπως η Facebook που εξελίχθηκε σε Meta, η Adidas και η Balenciaga- έχουν ανακοινώσει την επέκτασή τους στο web3.





Με πληροφορίες από Hypebeast/CNBC