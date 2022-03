Στις 8 Μαρτίου και επίσημα η επόμενη παρουσίαση της Apple

Η Apple ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την επόμενη παρουσίασή της της διαδικτυακά στις 8 Μαρτίου.

Η πρόσκληση έχει την αναφορά σε «Peek Performance», κάτι που ενδέχεται να αναφέρεται στις επιδόσεις των συσκευών που θα ανακοινωθούν, ενώ το πολύχρωμο λογότυπο θα μπορούσε να υποδηλώνει τα χρώματα των νέων συσκευών.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα παρουσιάσει στους απανταχού φαν της, δίνοντας ραντεβού για τις 8 Μαρτίου στις 20: 00 ώρα Ελλάδος. Το event θα μεταδοθεί μέσω του Apple TV αλλά και μέσα από το επίσημο κανάλι της Apple στο YouTube

Πάντως, ο δημοσιογράφος του Bloomberg, Mark Gurman, εικάζει ότι η Apple μπορεί να ανακοινώσει ένα χαμηλού κόστους iPhone SE. Η νέα συσκευή, όπως εκτιμά, με 5G, αναμένεται να διαθέτει ταχύτερο τσιπ CPU A15 και καλύτερες κάμερες. Ωστόσο, θα μοιράζεται το ίδιο σχέδιο με το τρέχον iPhone SE, πράγμα που σημαίνει ότι το νέο SE μπορεί επίσης να διατηρήσει τη λειτουργία Touch ID.

Εν τω μεταξύ, ο Gurman θεωρεί επίσης ότι η Apple θα ανακοινώσει την ανανέωση του iPad Air. Το νέο tablet αναμένεται να έρθει με νέα CPU και 5G. Η Apple, υποστηρίζει ο Gurman, θα μπορούσε επιπλέον να κυκλοφορήσει τη νέα ενημέρωση iOS 15.4, καθιστώντας δυνατό το ξεκλείδωμα των iPhone και iPad ενώ φοράτε μάσκα προσώπου. Μια λειτουργία Universal Control αναμένεται επιπλέον να κάνει το ντεμπούτο της με τη νέα ενημέρωση, κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι σε πολλά iPad και Mac.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh