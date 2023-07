Ρομπότ σε ρόλο μαέστρου διηύθυνε ορχήστρα στη Νότια Κορέα

Ένα ρομπότ ανέλαβε το ρόλο του διευθυντή ορχήστρας και εντυπωσίασε το κοινό στη Νότια Κορέα.

Το ρομπότ έκανε το ντεμπούτο του ως μαέστρος ορχήστρας μπροστά σε πλήθος κόσμου στη Σεούλ. Το ρομπότ με την ονομασία «EveR 6», ύψους 1,8 μέτρων, καθοδήγησε περισσότερους από 60 μουσικούς που έπαιζαν παραδοσιακά όργανα.

«Ήρθα εδώ ανησυχώντας για το αν αυτό το ρομπότ θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς κανένα πρόβλημα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Κιμ Τζι-μιν, ένας 19χρονος φοιτητής με ειδίκευση στη μουσική. «Αλλά διαπίστωσα πως βρισκόταν σε μεγάλη αρμονία με τους μουσικούς. Ένιωσα ότι ήταν ένας εντελώς νέος κόσμος για μένα», δήλωσε.

Το ρομπότ καταχειροκροτήθηκε όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά κάτω από τη σκηνή με έναν ανελκυστήρα και στράφηκε προς το κοινό, υποκλινόμενο σε χαιρετισμό. Καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, τα ηλεκτρονικά μάτια του ρομπότ κοίταζαν ασάλευτα τους μουσικούς, και κουνούσε μόνο το κεφάλι του στο ρυθμό της μουσικής.

VIDEO: 🇰🇷 Orchestra-conducting robot wows audience in South Korea



The robot made its debut as an orchestra conductor in front a sell-out crowd in Seoul. Named "EveR 6", the five-foot-ten-inch (1.8m) automaton guided more than 60 musicians playing traditional instruments pic.twitter.com/ujuQi5m3yE