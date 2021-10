Μερικά 24ωρα μετά το πολύωρο «κρασάρισμα» των εφαρμογών του Facebook και του Instagram νέα προβλήματα συνδεσιμότητας διαπιστώθηκαν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, πολλοί χρήστες αναφέρουν προβλήματα στο Instagram, ενώ υπάρχουν και αναφορές για προβλήματα και στη σελίδα του Facebook.

Σύμφωνα με το downdetector, στην Ελλάδα οι περισσότερες αναφορές των χρηστών τόσο για το Facebook όσο και για το Instagram προέρχονται κυρίως από την Αθήνα.

Από την πλευρά του, το Facebook σε ανάρτηση που έκανε μέσω Twitter επιβεβαίωσε την ύπαρξη προβλημάτων σε υπηρεσίες του.

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση όσο το δυνατόν πιο σύντομα και ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία» αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός του Facebook.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.