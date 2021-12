Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα δείγματα από τις προκαταρκτικές εργαστηριακές δοκιμές για το πειραματικό χάπι κατά του κορωνοϊού, καθώς η Pfizer δήλωσε πως θα μπορούσε να λειτουργήσει κατά της μετάλλαξης Όμικρον.

Η Pfizer είπε επίσης σήμερα η τελική ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης σε τελευταίο στάδιο επιβεβαίωσε ότι το φάρμακο, που ονομάζεται Paxlovid, ήταν 89% αποτελεσματικό στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας και θανάτου σε ενήλικες με υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Τα θετικά αποτελέσματα έρχονται καθώς ο FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων) εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη χρήση του Paxlovid σε ενήλικες υψηλού κινδύνου, μια απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί πριν από το τέλος του έτους.

«Αυτό δίνει τεράστιες ελπίδες για μια άλλη εξαιρετικά αποτελεσματική παρέμβαση», δήλωσε ο επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Pfizer, Mikael Dolsten σε συνέντευξή του ενώ σχετικές ανακοινώσεις για τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα έκανε με αναρτήσεις του και ο CEO της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά.

Consistent with the interim analysis we announced last month, our oral antiviral candidate reduced the risk of hospitalization or death by 89% from any cause compared to placebo in non-hospitalized, high-risk adults with COVID-19 treated within 3 days of symptom onset.