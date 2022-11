Ο κόσμος του Minecraft ντύθηκε με Burberry: Η πρώτη ψηφιακή κολεξιόν μέσα σε videogame

Ο βρετανικός οίκος μόδας Burberry συνεργάστηκε με το Minecraft για να παρουσιάσει μια συλλογή ρούχων μέσα σε παιχνίδι, ένα «σύμπαν Burberry x Minecraft» με μια γκάμα σε περιορισμένα κομμάτια στον πραγματικό κόσμο.

Η ψηφιακή συλλογή 15 ενδυμάτων δημιουργήθηκε για τους παίκτες του Minecraft και περιλαμβάνει δημιουργίες με το Thomas Burberry Monogram.

«Αποτελούμενη από μια περιπέτεια μέσα στο παιχνίδι, την "Burberry: Freedom to Go Beyond", η συνεργασία επιτρέπει στους καταναλωτές να βυθιστούν και πραγματικά και ψηφιακά σε ένα σύμπαν Burberry x Minecraft», ανέφερε ο οίκος μόδας.

Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν από πέντε διαφορετικά στυλ εμφάνισης- απλά λευκά T-shirt, καρό κασκόλ, φούτερ με το λογότυπο Burberry αλλά και φούστες.

Τα ρούχα μπορούν να φορεθούν στο παιχνίδι από τα avatar των χρηστών, που έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν μια γκάμα από challenges, όπως έναν λαβύρινθο με το καρό μοτίβο Burberry, σε τέσσερις κόσμους που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την Blockception, η οποία δημιουργεί τους χάρτες του Minecraft.