Ο Έλον Μασκ σκέφτεται να χρεώνει κάποιους χρήστες του Twitter

Μία από τις πρώτες αλλαγές που φαίνεται ότι θα φέρει ο Έλον Μασκ στο Twitter είναι χρέωση στους εμπορικούς και κυβερνητικούς λογαριασμούς.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του μεγιστάνα, ο οποίος έγινε κάτοχος της εταιρείας έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, «το Twitter θα είναι πάντα ελεύθερο για απλούς χρήστες, αλλά ίσως υπάρξει μία μικρή χρέωση για εμπορικούς/κυβερνητικούς χρήστες».

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users