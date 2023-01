Netflix: Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου - Εν μέσω εκτίναξης συνδρομητών

O συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, αλλά την παραμονή του στο ρόλο του προέδρου.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Ριντ για το όραμά του στην ηγεσία, την καθοδήγηση και τη φιλία του τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια, Όλοι διδαχτήκαμε πολλά από τη διανοητική σχολαστικότητά του, την ειλικρίνεια και την προθυμία του να αναλαμβάνει μεγάλα στοιχήματα - και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για πολλά ακόμη χρόνια» ανέφερε σε γραπτή του ανακοίνωση ο Τεντ Σαράντος που αναλαμβάνει τη θέση του από κοινού με τον μέχρι πρότινος chief operating officer Γκρεγκ Πίτερς.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ